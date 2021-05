Prefeito Eduardo Paes é flagrado em roda de samba dentro de bar no Centro do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 08:37 | Atualizado 19/05/2021 11:34



Rumo a terceira onda.



Ahhh, por isso que o @eduardopaes liberou tudo.#covid19 pic.twitter.com/bAU9EIVHgD — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) May 9, 2021

Eduardo Paes foi flagrado em um evento de roda de samba no último dia 8. No local, ele cantou sem máscara em um ambiente com aglomeração, poucos dias depois de se curar do coronavírus. Um dia antes, o prefeito havia divulgado novas medidas de proteção contra o avanço da covid-19 na cidade, mas com afrouxamento em alguns setores.

Após a divulgação do vídeo, o prefeito usou as redes sociais para pedir desculpas.