Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais para pedir desculpas (nota no fim da matéria) depois de aparecer sem máscara e aglomerado em um roda de samba durante um evento em um bar no Centro do Rio, no último sábado.

Eduardo Paes foi diagnosticado pela segunda vez com a Covid no mês passado. Após temporada de isolamento, se curou e retornou para o trabalho na Prefeitura do Rio. "Errei e me desculpo", escreveu, Paes.

Um dia antes de ser flagrado em público, divulgou novas medidas de proteção contra o avanço do novo coronavírus, mas com afrouxamento em alguns setores.

O novo decreto libera o funcionamento de bares e restaurantes sem horário para fechar. Música ao vivo está liberada até às 23 horas. Apesar do afrouxamento, as rodas de semana e eventos de grande porte seguem proibidos.

A assessoria do prefeito informou que ele esteve no local para uma gravação com o dono de alguns restaurantes no Rio, o chef Pedro Artagão. após o encontro, Paes caminhou pelas ruas e parou para um evento de samba.

A capital do Rio tem hoje quase 25 mil mortes por complicações da Covid-19. A cidade passa por uma situação de crise por falta de leitos para UTIs e enfermaria. A campanha de imunização ainda não atingiu grande parte da população.

VEJA NA INTEGRA O PEDIDO DE DESCULPA

"Errei e me desculpo. Recebi um convite há cerca de um mês do chefe Pedro Artagão para gravar um programa que ele está fazendo sobre a gastronomia de diferentes bairros do Rio. Pedro me convidou para um giro pelo centro do Rio, local incrível e que buscamos recuperar. Com as várias medidas restritivas impostas resolvemos gravar o programa qdo elas já tivessem sido mais flexibilizadas, o que aconteceu na última sexta-feira. Andando pela rua do senado passamos por um bar tradicional da região e que respeitava todas normas estabelecidas pela prefeitura. Inclusive, com música ao vivo dentro das regras. Errei ao resolver me juntar aos músicos e cantar algumas músicas. Obviamente, ver o prefeito da cidade cantando em um bar, é um fato que por si só gera alguma aglomeração que é tudo que não se deve fazer nesse momento. Além disso retirei minha máscara por algum tempo enquanto cantava. Me desculpo com a população por esse gesto. O coronavírus é uma doença grave(estou vendo isso muito de perto) e estamos longe do fim da pandemia. Respeitar as restrições colocadas pela prefeitura é essencial para continuarmos avançando no combate a doença. É possível e devemos frequentar nossos bares e restaurantes mas sempre com os limites colocados. Me desculpo por minha atitude e deixo bem claro aqui que não me inibirei em continuar estabelecendo as medidas necessárias para enfrentar essa doença. Os negacionistas de plantão que não se animem com meu erro".