Rio - Grandes aglomerações se formaram na Zona Norte do Rio nesta sexta-feira, nos bairros de Madureira e Vista Alegre. Uma fila quilométrica se formou na entrada da Boate Papa G, em Madureira, e a festa dentro da casa de show, que promoveu bebida liberada, não seguiu nenhum dos protocolos de distanciamento social. O local ficou lotado de pessoas sem máscaras, de acordo com imagens.

Segundo moradores do bairro, as festas acontecem frequentemente, entre os períodos de quinta e domingo. Apesar das diversas denúncias já feitas à Prefeitura, as aglomerações continuam a acontecer livremente.

Nas redes sociais, a boate Papa G se manifestou através de uma nota em seu Instagram e afirmou que a casa de show estava sob responsabilidade de uma produtora de eventos. "O ocorrido na Boate Papa G na noite desta sexta-feira (21) não tem nenhuma ligação com sua proprietária Samantha Fernandes. Os organizadores da Festa Gloss alugam a boate para a realização do evento, que é de inteira responsabilidade dos organizadores. Em qualquer uma dessas festas entre em contato com os seus organizadores", dizia a nota.

Em outro local, no mesmo dia, bares de Vista Alegre ficaram lotados de pessoas à noite. Vídeos feitos na Avenida Brás de Pina mostram diversas pessoas aglomeradas nos bares, sem o distanciamento adequado entre as mesas e sem o uso de máscara. De acordo com moradores, uma van da Guarda Municipal chegou a passar pelo local, mas acabou indo embora sem fazer nada.

De acordo com um mapa feito pela Secretaria Estadual de Saúde, a cidade do Rio continua na bandeira vermelha de risco alto de contágio pela Covid-19. O município aparece entre as três regiões com risco alto de contaminação: a Região Metropolitana I, incluindo a capital e a Baixada Fluminense, a Baía da Ilha Grande e o Noroeste do estado.

Procurada pelo DIA, a Seop (Secretaria de Ordem Pública) ainda não se manifestou sobre o ocorrido.