Ação da Seop no Complexo da Maré Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 20:03

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta quarta-feira, uma operação de demolição de casas na favela Rubens Vaz, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo a pasta, foram demolidos sete imóveis construídos em cima de uma calha pluvial às margens da Linha Vermelha.



Nas redes sociais, moradores disseram que foram despejados às pressas. A deputada estadual Renata Souza também comentou a ação: "URGENTE: A Prefeitura do Rio despejou famílias e demoliu casas na Maré, na favela Parque Rubens Vaz. Estamos em uma pandemia, c/ pessoas com fome e sem vacina, e a prioridade do Paes é jogar as pessoas na rua? Descumpri inclusive a lei do estado q impede despejos na pandemia".



Em resposta, Eduardo Paes afirmou que a ação foi realizada contra a atuação da milícia e do tráfico na região. "Casas muito 'humildes' como podem notar. Aliás, ninguém morando dentro. Não vamos mais permitir a indústria imobiliária da milícia e do tráfico de drogas no Rio", disse o prefeito.