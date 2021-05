Juliana Paes Reporter 03

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:20 | Atualizado 25/05/2021 09:20

Rio - Imagina essa situação! Durante o programa 'Que História é Essa, Porchat?', Juliana Paes resolveu contar um caso pra lá de constrangedor que aconteceu com ela durante a gravação para uma novela. De acordo com a atriz, seu colega de elenco teve as partes íntimas protegidas para uma cena, mas a proteção se soltou durante o trabalho.

"Eu fiz uma cena com um colega que, tadinho, colaram o pinto e o saco dele todo com fita crepe. Só que a cena era dentro da banheira. Qual a chance do negócio não descolar?", contou Juliana, que logo explicou o desfecho da história.



"Aí a gente tá lá no negócio da banheira e daqui a pouco eu sinto um tapa, né? Quando descola você sente aquele tapinha na coxa", se divertiu a atriz, levando na brincadeira o infortúnio.

