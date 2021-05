Fátima Bernandes homenageia Paulo Gustavo no Encontro Reprodução/Globo

Publicado 05/05/2021

Chorando, Fátima falou sobre a dificuldade de fazer um programa no momento de tanto luto e lamentou todas as mortes por covid no país. “Dói muito saber que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. Cadê a vacina? Cadê o isolamento? Cadê o cuidado? O Paulo tinha apenas 42 anos, dois filhos e não tinha comorbidades”, desabafou.

Antes de chamar Fábio Porchat para falar sobre sua trajetória pessoal e profissional com Paulo Gustavo, ela relatou como é difícil dar notícias como essa. "Preciso compartilhar com vocês que é muito difícil fazer um programa como esse. Os convidados estão em luto, estão com dor, mas, ao mesmo tempo, ele merece uma homenagem imensa", disse Fátima.

