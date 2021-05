Foram debatidos diversos assuntos sobre o tema durante a reunião Foto: Divulgação

25/05/2021

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social, se reuniu com integrantes do Governo Estadual para debater sobre violência contra a mulher. Segundo a Prefeitura, a reunião serviu para selar parcerias e discutir ações efetivas contra o problema, conforme divulgado nessa segunda-feira (24).

A pasta foi representada pela subsecretária, Ana Kelly Xavier, e pela Assistente Social, Érica Almeida, segundo a Prefeitura. Na ocasião, a subsecretária solicitou ao Estado referências de abrigos temporários para o acolhimento de mulheres vítimas de violência e que se encontram em situação de risco, além da capacitação permanente de profissionais, de acordo com a publicação do governo municipal.

Ainda segundo a Prefeitura, foi solicitado o agendamento do ‘Ônibus Lilás’, programa que possui ônibus equipados com salas fechadas para garantir privacidade às mulheres, com modelo de atendimento multidisciplinar para vítimas de violência. No local haverá uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada em esquema de plantão para atendimentos que se fizerem necessários.