Publicado 24/05/2021 17:43

Maricá - Como parte das comemorações dos 207 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorada no dia 26 de maio, a Prefeitura de Maricá promoverá, ao longo dos próximos meses, o ciclo de debates “A Revolução Social de Maricá” para trazer à população uma discussão conjunta sobre as ações e potencialidades que norteiam o planejamento do futuro da cidade, visando o crescimento econômico e social sustentável. O ciclo terá 10 edições e, em cada uma, será debatido um eixo do desenvolvimento estratégico de Maricá, sempre com convidados de expressão nacional. A primeira edição, na próxima quarta-feira (26/05), a partir de 18h, tem como convidado do prefeito Fabiano Horta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Intitulado “A Redução das Desigualdades Sociais”, o primeiro encontro debaterá as ações e soluções para a redução das desigualdades que transformaram o município de 180 mil habitantes no Leste Fluminense em uma referência internacional. “Maricá é um laboratório vivo na construção das políticas das ampliações de direitos com uso dos royalties”, adianta o prefeito Fabiano Horta, anfitrião do debate.



O primeiro tema a ser abordado será a redução das desigualdades, onde o Programa Renda Básica de Cidadania (RBC) emerge como um dado de sucesso absoluto, sendo apontada em pesquisa internacional a mais eficiente, justa e duradoura iniciativa de transferência de renda em todo o mundo. Criado em 2014 e ampliado em 2019, o RBC transfere o equivalente a R$ 300 em uma moeda social local, a Mumbuca, a 42.500 beneficiários, todos moradores da cidade. Graças ao RBC e a outras iniciativas de proteção ao ambiente social e econômico, Maricá vem conseguindo atravessar a pandemia como um ponto fora da curva da crise. O debate servirá para mostrar a viabilidade de um modelo capaz de transformar toda a cadeia econômica da cidade, onde hoje há mais máquinas de débito associadas à Mumbuca – impressionantes 10 mil – que máquinas comuns – cerca de 3 mil aproximadamente.



O debate também destacará a importância de ações complementares adotadas em Maricá e que trouxeram resultados favoráveis. É o caso do Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), através do qual 23.500 pessoas, entre trabalhadores informais, autônomos, MEIs e profissionais liberais recebem R$ 1.045 por mês desde o início da pandemia. Outro pilar de estabilidade é o Programa de Amparo ao Emprego (PAE), através do qual a Prefeitura paga R$ 1.045 para cada funcionário de empresas da cidade cadastradas no programa. Em troca, a empresa se compromete a manter as vagas e não fechar. Através do PAE, 224 empresas se inscreveram, assegurando 1.183 empregos.



O resultado é expressivo e faz do primeiro debate do ciclo dos 207 anos uma boa oportunidade de compartilhamento de uma experiência social que levou o município a fechar 2020 com 7% em criação de empregos formais segundo o Cadastro Geral do Emprego (Caged), do Ministério do Trabalho.



O primeiro evento do ciclo de debates dos 207 anos será transmitido pelas redes oficiais da Prefeitura (Facebook e Youtube), tendo também como parceiros de transmissão as redes da Revista Forum e o site Brasil 247.

