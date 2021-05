Bambui e Bairro da Amizade ganham praças em aniversário da cidade Foto: Evelen Gouvêa

Maricá - Moradores de duas comunidades de Maricá passaram a contar com áreas de lazer, ambas inauguradas pelo prefeito Fabiano Horta no dia de ontem (terça-feira 25/05) como parte das comemorações dos 207 anos de emancipação político-administrativa de Maricá. A maior delas fica na localidade do Areal, em Bambuí (na Região Litorânea), e a outra é no Bairro da Amizade, próximo ao Centro. Em ambas foram instalados aparelhos de ginástica ao ar livre, playground e mesas para jogos.

“Levar espaços públicos como estes para cada bairro da cidade é importante porque revitaliza a presença comunitária entre os moradores. Todas essas entregas são importantes para a gente porque um dos nossos objetivos é que Maricá tenha cada vez mais espaços como esse, usufruído pelas pessoas como um espaço de virtude”, comentou o prefeito Fabiano Horta.

A primeira inauguração foi no Bairro da Amizade, onde a área de 742,44 metros quadrados na esquina da Rua Prefeito Joaquim Mendes com a Avenida Três recebeu também uma quadra de grama sintética. O nome do espaço homenageia a recém-falecida moradora Maria do Espírito Santo Silva Ferreira, conhecida como Dona Ica, descrita por todos como uma figura carismática e muito querida pelos vizinhos.

“Ela era muito divertida, vaidosa e amada por todos aqui. Tenho certeza que ela iria trazer os netos para brincar se estivesse entre nós”, disse uma das filhas de Dona Ica, Carolina Silva Ferreira Legentil, de 37 anos. Ao lado dela estavam a irmã, Michele, e a mãe da homenageada, Dona Benina, de 89 anos, além dos netos Vítor (de 22 anos), Bernardo (de 9) e Murilo (de 8 anos).

Antes mesmo da entrega oficial, alguns moradores já estavam curtindo as instalações da nova praça, como a pensionista Gláucia Regina Possollo, de 56 anos. Ela revelou que pretende se exercitar bastante nos aparelhos, mas quer ir além: “Quero jogar futebol nessa quadra nova, pois sou fanática por futebol. Mas também faltava um lugar como esse para as crianças que não tinham opção de lazer no bairro”, ressaltou ela.

A segunda inauguração aconteceu na localidade do Areal, no bairro Bambuí. A Prefeitura entregou aos moradores, a Praça do Pica-Pau, homenagem a André Pica-Pau, um morador conhecido na região que faleceu em um acidente em 2016. A Praça, que fica entre as ruas Oitenta e Três, Cento e Dezenove e a Estrada Balneário Bambuí, tem 2.356 metros quadrados de área construída, uma quadra poliesportiva com 705 metros quadrados, área de playground, aparelhos de ginástica, área de paisagismo, mesas de ping pong, dama e xadrez e futmesa. A praça foi toda construída pensando na acessibilidade para que todos os moradores tenham acesso.

Para o presidente do Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado, autarquia responsável pela obra, inaugurar a praça no local é sinônimo de orgulho. “Maricá é a cidade que realiza sonhos. Tem dado muito certo nos locais onde a gente revitaliza, essa praça vai ser de muito valor para os moradores. Este local, somado ao que já temos feito, faz com que Maricá seja a cidade do Brasil que mais avança, que mais cresce, que mais é exemplo de política para os menos favorecidos”, explicou Renato.

Rosane Rodrigues, 50, é irmã do homenageado da Praça do Pica-Pau. Ela contou, emocionada, como a família recebeu a notícia da nomeação para a praça. “É um sentimento de gratidão saber que meu irmão foi eternizado. O nosso Dé Pica-Pau era uma pessoa humilde, trabalhadora e querida por todos do bairro, esse espaço vai ficar para sempre nos nossos corações”, contou.

A cabeleireira Letícia Rodrigues, 26, que mora em frente à praça, disse que a revitalização do local, que antes era barro, já valorizou a região. “Eu sou cria daqui, moro aqui há muitos anos. Peguei, inclusive, a época do barro. Ver essa mudança é muito bom, está transformando a nossa vida, já tem até turista vindo para cá, principalmente das cidades vizinhas, como São Gonçalo. Agora eu me sinto até mais segura em deixar a minha filha brincar na praça”, comentou Letícia.