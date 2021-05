Mulher dá à luz a gêmeos e é entubada com Covid-19 Rede Social

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 11:18 | Atualizado 26/05/2021 11:19

Maricá - Uma mulher moradora do bairro de Santa Paula deu à luz aos gêmeos no dia 07 de maio no Hopital Conde Modesto Leal, no Centro da cidade e foi infectada por Covid-19 dias depois, ela se chama Stefane de Oliveira Carvalho Damasceno, e tem 25 anos.

Ela precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara para receber o tratamento adequado e teve uma piora em seu quadro de saúde, precisando ser entubada para conseguir respirar.

Publicidade

Por estar nessa condições, Stefane não está amamentando os recém nascidos que estão em casa sendo cuidados das avós, e precisa urgentemente de fraldas e leite especial para nenés.



A família criou uma Vakinha Online para arrecadar fundos para comprar os itens. E também um PIX para esse fim.

O caso pode ser checado no link abaixo:



https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-uma-mamae-solteira-de-25-anos-entubada-por-covid-que-acabou-de-ter-gemeos-e-tem-mais-uma-filhinha?fbclid=IwAR2r58pPz-oWJ0T3hPNUYNpBfBkJF6iObbgYkMOi3gQkxT5Tm2kK7KQDrHY