Exposição "Maricá ontem e Hoje" conta história da cidade e as transformações do município, através da fotografia

Publicado 26/05/2021 07:43 | Atualizado 26/05/2021 07:44

Maricá - Em comemoração aos 207 anos de Maricá, a Exposição Fotográfica “Maricá Ontem e Hoje” reúne um pouco da rica história da cidade. A mostra acontece no Boulevard Maricá entre os dias 26 de maio e 13 de junho. O acesso é gratuito.



As imagens reunidas na mostra contam um pouco da história de desenvolvimento e modernização da cidade através das construções históricas e mudanças na infraestrutura.



A promoção da Exposição "Maricá Ontem e Hoje" é do Boulevard Maricá em parceria com a Prefeitura de Maricá através das Secretarias de Promoção e Projetos Especiais, de Turismo e de Cultura e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).



As fotos fazem parte de acervos de historiadores da cidade, algumas reunidas na página Maricá Antigo numa rede social, como também do Museu Histórico Municipal, além de fotos atuais de profissionais da fotografia de Maricá.



“Pensamos em resgatar um pouco dessa evolução que Maricá vem passando e a importância das pessoas conhecerem a nossa Maricá de ontem e hoje nas comemorações aos 207 anos. Quem quiser visitar e ver a exposição poderá fazê-la sem pressa, pois ficará disponível até 13 de junho”, afirma José Alexandre Almeida, secretário de Promoção e Projetos Especiais.

MAIS INFORMAÇÕES:



O QUÊ – Exposição fotográfica – Maricá Ontem e Hoje.



ONDE – Boulevard Maricá (pátio) Centro de Maricá.



PERÍODO DE VISITAÇÃO – De 26 de maio a 13 de junho de 2011.



QUANTO – Visitação gratuita.