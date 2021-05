Baleia Jubarte é encontrada morta na paria de Jaconé Foto: Carlos Alberto, Maricá total

Maricá - Uma Baleia foi encontrada morta na Praia de Jaconé, no fim da tarde de ontem (segunda-feira 24/05) na altura da rua 03, o mamífero aquático era da raça Jubarte, uma raça que corre o risco de extinção.

O animal foi encontrado sem vida as margens do mar, e muita gente viu o seu cadáver.

Agentes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) vieram até a praia de Jaconé para buscar o animal e levar para realização de testes e exames com o objetivo de identificar as causas da morte.

As baleias jubarte todos os anos entre os meses de julho e novembro, vem a nossa costa para reprodução. Em nossa região é possível encontrar mais de 80% das jubartes que visitam nosso mar.

Quem avistar uma baleia Jubarte em nosso mar deve entrar em contato com o telefone 0800 999 5151 para que profissionais capturem e cuidem do animail.