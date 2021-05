Homem é encontrado boiando morto no rio mumbuca Foto: LSM

Maricá - O corpo de um homem morto foi encontrado boiando no Rio Mumbuca na manhã desta quinta-feira (27/05), no Centro de Maricá, a própria mãe do homem assistiu a essa triste situação.

A Polícia Militar foi acionada e também a perícia da Polícia Civil.

Identificado como Leonardo Antônio da Costa, as informações que chegaram a nossa redação foi de que ele se envolveu em uma briga de rua com quatro homens que bateram nela e depois o jogaram de cima da ponte do rio.

Leonardo estava desaparecido desde a última terça-feira (25/06).



Os homens envolvidos nesta briga de rua que resultou nesta tragédia compareceram à 82ª DP no para prestar depoimentos.



O cadáver de Leonardo Antônio da Costa será encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Delegacia Especializada.