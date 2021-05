O Dia do Desafio este ano, coincide com o aniversário da cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 08:47 | Atualizado 26/05/2021 08:50

Maricá - Quebrar a rotina sedentária do dia a dia com a prática de, pelo menos, 15 minutos de atividade física. Esse é o objetivo do Dia Do Desafio, campanha mundial de promoção da saúde e do bem-estar marcada para HOJE, dia 26 de maio, DIA DO ANIVERSÁRIO DE 207 ANOS DE MARICÁ, ação apoiada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Maricá.

Em Maricá, para participar da ação, basta fotografar ou filmar o momento de atividade física e postar nas redes sociais (Instagram e Facebook) com as hashtags #diadodesafio2021 e #esportemarica, marcando a Secretaria de Esportes — @secesportelazermarica no Instagram e @MaricaMaisEsporte no Facebook.

Aqueles que seguirem esses passos, terão a publicação repostada nos perfis da secretaria, mas, se a atividade física for feita em locais públicos ou junto a outras pessoas, não esqueça a máscara de proteção. Ainda estamos em um momento crítico da pandemia e devemos manter todos os cuidados.

De acordo com o secretário de Esportes, Felipe Bittencourt, é muito importante a participação da população na campanha virtual, já que as atividades físicas são essenciais para a nossa saúde e a iniciativa ajuda a propagar a ideia que os pequenos intervalos do dia podem ser utilizados para a prática esportiva mesmo em casa.

“O Dia do Desafio vem lembrar da importância do exercício físico para a nossa saúde física e mental. Principalmente nesse tempo de pandemia, é essencial mantermos o corpo em movimento e podemos fazer isso na nossa própria casa. Quem optar por se exercitar ao ar livre ou nos nossos projetos, vale lembrar que devemos seguir todos os protocolos de segurança contra a disseminação do coronavírus”, ressaltou Filipe Bittencourt.

O Dia do Desafio acontece todos os anos na última quarta-feira do mês de maio e, neste ano, coincide com o aniversário da cidade, sendo mais uma forma de comemorar a data de forma saudável e consciente. A iniciativa é sempre apoiada pela Secretaria de Esportes e Lazer, ocorrendo em 2020 de forma também virtual por conta das restrições sanitárias decorrentes da Covid-19.