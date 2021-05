O agendamento para a vacinação deve ser feito pelo telefone (21) 99207-2388. Já os criadores com mais de 60 cabeças de gado não estão inclusos no serviço gratuito Foto: Farmnews / iStockphoto

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 08:05 | Atualizado 25/05/2021 08:16

Maricá - Termina no próximo dia 31/05 a campanha nacional de vacinação contra a Febre Aftosa e Raiva em bovinos e bubalinos (búfalos). Desde seu início, no dia 1º de maio, a Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca de Maricá vacinou em torno de 700 animais, dos 1.500 cadastrados no município.

Para aqueles criadores de gado que têm rebanho com até 60 animais, a pasta disponibiliza o serviço de vacinação gratuita. Semanalmente os técnicos da secretaria percorrem uma localidade do município para imunizar o gado na propriedade do pecuarista. O agendamento para a vacinação deve ser feito pelo telefone (21) 99207-2388. Já os criadores com mais de 60 cabeças de gado não estão inclusos no serviço gratuito.

O responsável pela pasta, Júlio Carolino, destacou a importância de efetuar a vacinação em todo o rebanho. “Uma das maiores commodities que o Brasil tem de exportação é a carne. Ela só é exportada porque o nosso país está longe de ter uma febre aftosa. Se o município detectar um surto dessa doença, o Brasil inteiro fica fechado. Seria um problema econômico monstruoso para o estado e para o país”, afirmou.

A imunização contra a febre aftosa tem um forte engajamento entre os pecuaristas. Na campanha do ano passado, o município conseguiu vacinar cerca 95% das cabeças de gado cadastradas no Posto Municipal de Defesa Agropecuária, que fica no bairro Caju. Tal participação rendeu boas posições no ranking elaborado pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro.

“Geralmente temos um ranking dos municípios do Estado do Rio de Janeiro e Maricá sempre fica em 2º ou 3º lugar, pois conseguimos vacinar em torno de 93% a 95% do nosso gado”, destacou o secretário.