Publicado 25/05/2021 08:26

Maricá - Nesta quinta-feira, 27/05, às 09h, a Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Trabalho, abre as inscrições para o Programa de Qualificação Profissional do município. Serão oferecidos, gratuitamente, aos moradores da cidade, vagas para cursos de maquiagem, cabeleireiro, manicure e pedicure e barbeiro, contabilizando 84 vagas ao todo. Todos os cursos serão ministrados pelo Instituto Embelleze.

De acordo com informações da Secretaria de Trabalho, os interessados devem se inscrever através do link oficial da Prefeitura (https://www.marica.rj.gov.br/cursos/) na data divulgada. As vagas são limitadas e acabam automaticamente quando o total de vagas for preenchido nos cursos.

Para se inscreverem, os candidatos precisam ter idade igual ou superior a 16 anos. Além disso, é importante destacar que apenas moradores de Maricá podem participar do Programa de Qualificação Profissional, oferecido pela pasta. Para concorrer às vagas também é necessário ter concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental.

Após se inscreverem no site, os candidatos deverão aguardar uma ligação da Secretaria de Trabalho para a confirmação de seus dados e a entrega dos documentos para a confirmação da inscrição. Ainda de acordo com a pasta, a inscrição no site não garante a vaga do aluno. Para isso, é necessária a confirmação da inscrição mediante a apresentação de todos os documentos dentro do prazo que será estabelecido pela própria pasta.

“O objetivo principal é buscar melhoria na qualidade de vida dos munícipes, garantir o acesso aos bens e serviços públicos e, principalmente, promover as mais variadas formas de geração de postos de emprego e renda”, comentou o secretário de Trabalho, Adilson Pires.

As aulas dos cursos serão realizadas na sede do Instituto Embelleze, localizada na Rua Ribeiro de Almeida, número 49, Sobreloja, Centro. Os documentos necessários para a confirmação da inscrição serão cópia da identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade e 1 (uma) foto 3x4.

Inscrição para cursos do Programa de Qualificação Profissional neta quinta-feira dia: 27/05/2021, às 9h

e as inscrições através do site: https://www.marica.rj.gov.br/cursos