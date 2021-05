Estelionatária presa tinha mais de 160 anotações criminais Foto: Carlos Alberto

Maricá - Uma mulher foi presa ontem (segunda-feira 24/05) pela Polícia Civil no distrito de Itaipuaçu, a criminosa tem mais de 161 passagens por estelionato.



As investigações concluíram que ela faz parte de uma quadrilha que aplica golpes de empréstimo consignado. A Polícia informou que geralmente as vítimas deste tipo de crime são funcionários públicos civis e militares, geralmente mais idosos e aposentados.

As vítimas contratam empréstimo consignado na folha de pagamento e ficam com 10% do valor contratado. Os outros 90% são entregues aos estelionatários sob o título de cessão de crédito, com a promessa de que a empresa arcaria com o pagamento das parcelas do empréstimo realizado pelo cliente, além de repasse de parte do lucro obtido com a aplicação do valor cedido em "vantajosas operações financeiras". Só que após o pagamento de algumas parcelas, a golpista sumia e a vítima sofria todo o prejuízo das parcelas do empréstimo descontado em folha.

Geralmente os empréstimos são feitos em desconto em folha de 36 parcelas até 72.



As investigações começaram após vários registros de pessoas lesadas. Os agentes acharam integrantes da quadrilha, incluindo a mulher que foi presa em Itaipuaçu no dia de ontem (24/05).



Ela já com mandado de prisão, seguirá para o sistema prisional.