Dia da Mata Atlântica teve distribuição de sementes no Silvado Foto: Clarildo Menezes

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:06

Maricá - A Praça do Silvado recebeu na manhã desta quinta-feira (28/01) em homenagem ao Dia da Mata Atlântica, mais uma edição do Projeto “Maricá+Verde”, desenvolvido pela Secretaria de Cidade Sustentável, com a distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica. Também esteve presente a equipe da Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (Cooperar) com a doação de sementes.

Além de receber as mudas, técnicos da secretaria orientaram sobre o plantio e os cuidados que devem ser adotados para o crescimento delas. Segundo a bióloga Stella de Lima, o objetivo do projeto é estimular o plantio de mudas em todos os distritos do município, ainda mais em um dia tão importante quanto o de hoje. “Esse programa deixa a cidade mais verde. Ver as pessoas adotando as mudas é algo que nos motiva. Hoje, nada melhor do que doarmos mudas da Mata Atlântica”, destacou a bióloga.

Publicidade

Entre os que procuraram a tenda estava a funcionária pública Alaci Almeida, moradora de Silvado. “É muito importante esse projeto para conscientizar a população de plantar mais. Essa boa ação significará muito para o meio ambiente”, ressaltou ela, que adotou três mudas e levou sementes de salsa e milho vermelho.

“É importante estimular a população a cultivar o hábito do plantio, e para isso, nada melhor do que esses projetos”, ressaltou a técnica agrícola Camila Rosa, do projeto Cooperar.

Publicidade

No total, foram entregues 100 espécies de mudas para a população, entre elas ipê rosa e amarelo, Nêspera, Algodão da Praia, Aroeira e Pata-de-vaca. Além de sementes de feijão, milho, cenoura, guando, salsa e muitas outras. Ainda neste mês, o projeto irá passar pelo bairro de Cordeirinho (Rua 90 – 29/07) e começa a distribuição às 9 horas.