Publicado 28/01/2021 16:11 | Atualizado 28/01/2021 16:13

Rio - O Ministério da Saúde publicou na quarta-feira (27) uma Portaria no Diário Oficial da União exonerando o diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Edson Joaquim de Santana. O texto é assinado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

A exoneração vem três dias após 720 doses da vacina CoronaVac terem sido recolhidas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio do HFB, no último domingo, por falhas de armazenamento. Uma queda de energia na unidade comprometeu a conservação das doses.