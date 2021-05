Antonia Fontenelle Reprodução

Por iG

Publicado 19/05/2021 21:43 | Atualizado 19/05/2021 21:57

Antonia Fontenelle publicou um stories, nesta quarta-feira (19), exaltando a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na mesma publicação, ela ainda comparou o número de seguidores do atual presidente com os de Lula.



fotogaleria

Publicidade

"Tô apavorada. O planeta dos robôs tá dominado. Popularidade, a gente vê por aqui. O choro é livre", escreveu a apresentadora em uma montagem que comparava o perfil dos dois políticos. Segundo a imagem publicada por Fontenelle, Bolsonaro tem mais de 18,3 milhões de seguidores, contra os 2,6 milhões de Lula.



O texto escrito pela apresentadora faz referência às críticas que o atual presidente recebe de que grande parte de seus seguidores seria de robôs para criar engajamento nas redes. Além disso, na última pesquisa do Datafolha, Lula aparecia na frente de Bolsonaro na disputa pela presidência nas eleições de 2022.