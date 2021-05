Doença que atinge 7 milhões de pessoas no País Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:01

Niterói - Um movimento que vem tendo destaque em Niterói recentemente, é o de pessoas que possuem doenças pulmonares que não estão na lista de comorbidades. Centenas de pessoas estão relatando que, apesar de terem graves condições respiratórias, suas condições não estão na lista divulgada pela Prefeitura, e assim, estas pessoas não conseguem receber a vacina.

Pensando neste problema, o vereador Leandro Portugal (PV) apresentou uma indicação legislativa 2331/2021 solicitando a inclusão com a justificativa de que essas pessoas estão em nível elevado de vulnerabilidade ao vírus.

Publicidade

“Devemos seguir respeitando as medidas de combate ao coronavírus, como uso de máscara e lavar as mãos sempre. Contudo, os portadores de doenças pulmonares precisam da vacina o quanto antes pois as complicações recorrentes da covid para eles é muito grande”, lembra o vereador.

De acordo com uma pesquisa realizada nas redes sociais de Leandro Portugal, uma média de 80% dos participantes possuem uma doença pulmonar. A indicação apresentada pelo Vereador aguarda resposta pelo governo de modo que seja editado ato normativo.

Publicidade

Indicação legislativa, o que é? Indicação legislativa é uma solicitação encaminhada por Vereador, sugerindo aos poderes competentes medidas de interesse público, diante de necessidades averiguadas pelo parlamentar em seu dever de fiscalização. Em Niterói, uma vez apresentada a indicação legislativa pelo Vereador contendo a solicitação e sugerindo adoção de medidas administrativa, o pedido é lido em Plenário e encaminhado através de ofício para autoridade competente para adotar a medida necessária.