Presidente da Comissão de Educação, o vereador Binho Guimarães Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 10:58 | Atualizado 28/05/2021 10:59

Niterói - A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Niterói encaminhou Ofício ao Ministério da Educação na última quinta-feira (27), solicitando esclarecimentos sobre o corte orçamentário nas universidades públicas, em especial, na Universidade Federal Fluminense, entidade fundamental na economia de Niterói e a maior universidade do país em número de estudantes no país.

De acordo com o Presidente da Comissão de Educação, o vereador Binho Guimarães (PDT): “o poder social da educação precisa ser prioridade nacional, dentro de um projeto de Estado, independentemente de governos que neguem sua importância. A pandemia apenas comprovou como Ciência, Educação e Tecnologia são as armas do futuro, agora mais do que nunca”.

Publicidade

Em Audiência Pública na última segunda-feira (24), o Reitor da UFF, Antônio Cláudio, esclareceu que o valor liberado atualmente à universidade é de R$ R$ 142,9 milhões, o que representa 81,2% do montante destinado em 2020. Esse corte no orçamento ameaça a interrupção de boa parte dos serviços prestados pela UFF, como o pagamento de contratos essenciais de energia, água, limpeza e manutenções básicas.

A UFF tem um complexo de atividades que transcendem a atividade acadêmica. Em sua estrutura estão: Hospital de média e alta complexidade (HUAP); Hospital Veterinário; Maternidade Escola (Oriximiná); Farmácia Universitária; Escolas de Educação Infantil, Fundamental e Médio; Centro De Artes (Cinema, Teatro, Galeria De Artes, Orquestra Sinfônica, Quarteto De Cordas, Grupo de Música Antiga); editora, livraria, bibliotecas, quadras esportivas e piscinas.

Publicidade

Além disso, a Universidade tem uma significativa responsabilidade social, com mais de 5 mil estudantes beneficiários de bolsas/auxílios ou participantes de programas assistenciais. Além disso, possui 3 restaurantes universitários e 2 moradias estudantis. Essas assistências são fundamentais para que alunos em situação de vulnerabilidade tenham condições de ter acesso aos serviços públicos educacionais.