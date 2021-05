Luciana Gimenez e o novo namorado Dado Buffara em um camarote na Sapucaí Rafael Curato/Quem

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:48 | Atualizado 13/05/2021 18:10

Terminou há cerca de um mês o namoro de Luciana Gimenez com o empresário Eduardo Buffara. Segundo boatos que a coluna apurou, o término estaria atribuído ao sumiço de uma joia da apresentadora de valor altíssimo, o que teria provocado um desentendimento entre o casal.

No entanto, o boato não se confirmou, uma vez que a joia, que tinha valor sentimental para a mãe de Lucas Jagger, acabou aparecendo e tudo não passou de disse me disse. Ocorre que Luciana Gimenez não lembrava aonde havia deixado sua bolsa com a tal joia e ficou arrasada. Mas com a ajuda de amigos, a apresentadora encontrou seus pertences e ficou mais tranquila.

Luciana e Eduardo assumiram o namoro no Carnaval do ano passado, após serem flagrados aos beijos na frisa de um dos principais camarotes da Marquês de Sapucaí. O empresário carioca foi o primeiro relacionamento que a apresentadora assumiu após o término do casamento de 12 anos com Marcelo de Carvalho, sócio da RedeTV!.