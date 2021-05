O pequeno ator já tem um currículo de dar inveja Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:49

Niterói - O Niteroiense Gabriel Portilho da agência Ieda Ribeiro, está participando da gravação da nova temporada do Condomínio do Barulho, Websérie disponibilizada no Youtube.

Com apenas 11 anos, Gabriel faz parte de uma geração de bons atores mirins. Ele iniciou a carreira com apenas 5 anos, atuando em musicais e espetáculos de teatro.