Publicado 13/05/2021 09:30 | Atualizado 13/05/2021 11:09

Rio - Considerado um dos maiores goleiros de todos os tempos, Gianluigi Buffon, de 43 anos, anunciou nos últimos dias de que está deixando a Juventus. Sem ainda definir se terá um novo clube ou se irá se aposentar, o italiano brincou ao falar sobre um suposto interesse do Flamengo. Na última semana, torcedores rubro-negros fizeram uma campanha e mandaram mensagens para o jogador se transferir para o Fla.

"Olha, me chamaram do Flamengo, hein, mas eu não penso. Estarei muito mais perto. Ou então me aposento", afirmou o campeão do mundo em 2006 pela seleção italiana em entrevista a repórter Clara Albuquerque, do TNT Sports.

Buffon foi revelado pelo Parma e se transferiu para a Juventus em 2001. Ele atuou pelo clube italiano daquele ano até 2018, quando se transferiu para o PSG. Após uma temporada na equipe de Neymar, o goleiro retornou para a Velha Senhora no ano seguinte.



O goleiro italiano teve proximidade com um rival do Flamengo. Em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil, a sua seleção enfrentou o Fluminense em um amistoso. Na ocasião, os filhos do jogador acharam a camisa tricolor bonita e acabaram sendo clicados em fotos vestindo o uniforme do clube das Laranjeiras.