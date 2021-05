São diferentes tipos de equipamentos utilizados em rios e canais como robôs que flutuam, drones e câmeras Imagem Divulgação

Publicado 28/05/2021 10:59

Niterói - A Prefeitura de Niterói está apostando na inspeção robótica para a avaliação de galerias pluviais de difícil acesso, e estudando possíveis soluções para os locais, caso necessário. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), utiliza robôs comandados por controle remoto. São diferentes tipos de equipamentos utilizados em rios e canais como robôs que flutuam, drones e câmeras.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, explica que todos os trechos dos rios que são de difícil acesso, que são cobertos, serão vistoriados em todas as regiões da cidade.

“Esses equipamentos estão ajudando bastante. Vamos mapear a extensão de grandes trechos de rios cobertos. Toda obra de engenharia precisa de manutenção. Estamos avaliando as estruturas e identificando obstruções. Após as vistorias, são emitidos laudos e, caso seja constatada a necessidade de reparo, são programados os serviços”, enfatiza.

O trabalho foi iniciado em janeiro e a duração é de 18 meses. De acordo com a Seconser o serviço já foi realizado na Martins Torres (Santa Rosa), Alameda São Boaventura em toda a parte coberta do canal, próximo a Ponte Rio-Niterói, na altura do clube Marajoara até a entrada da Ilha da Conceição e canal da Washington Luiz, no Centro. Entre os próximos locais que receberão a inspeção robótica estão o Rio Icaraí, Rio Maruí (Barreto), Fazendinha (Cafubá), canal da Ary Parreiras, São Francisco e Ilha da Conceição.