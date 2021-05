A abertura do evento terá a participação especial da diretora-superintendente do Magazine Luiza, Luiza Trajano e o encerramento será feito pelo apresentador da TV GLOBO, Luciano Hulk Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 13:13 | Atualizado 02/05/2021 13:52

Saúde e Tecnologia - O KOLMEYA INNOVA SUMMIT (KIS21), promovido pela INICIATIVA FIS, ocorrerá entre os dias 3 e 6 de maio. O evento reunirá grandes líderes dos setores farmacêuticos, hospitalar, startups de saúde, empresas de tecnologia e muitos outros em um ambiente totalmente virtual de navegação.

“Cidade da Saúde” será um ambiente gamificado, que irá possibilitar interação, e virá acoplada em uma rede social para o setor da Saúde, a Trst. Para conferir a programação e participar do evento, basta acessar o site: será um ambiente gamificado, que irá possibilitar interação, e virá acoplada em uma rede social para o setor da Saúde, a Trst. Para conferir a programação e participar do evento, basta acessar o site: https://fis.org.br/kis21/ e inscrever-se gratuitamente.

Por conta da pandemia da COVID19, os eventos presenciais precisaram se reinventar. A INICIATIVA FIS com seu DNA de inovação, idealizou o projeto KIS21 que tem como modelos as maiores conferências de tecnologia do mundo e terá seu próprio ambiente 3D. De acordo com o idealizador do projeto e presidente da INICIATIVA FIS, Dr. Josier Vilar o evento poderá colocar o Brasil na rota da inovação de eventos no mundo.



“O KIS21 é um evento de grande relevância, que tem a proposta de induzir a criação de um ambiente que favoreça a criatividade e inovação, onde os jovens possam pensar em soluções para os problemas de governança, gestão, modelos assistenciais, regulação, pesquisa e empreendedorismo no desenvolvimento industrial da saúde.”- conta, Vilar.



O evento terá 36 horas de transmissão, 120 empresas envolvidas, 15 startups e 12 países. Entre os convidados, terá a participação de Sharon Chan Head Johnshon & Johnson Innovation e Dra Galia Barkai do primeiro Hospital Virtual da Cidade da saúde de Sheba Tel Hashomer, em Israel.



O Diretor de Governo Federal e Saúde da Microsoft Brasil, Rogerio Boros, o CMO Global do Gympass,

Cláudio Franco e o CEO da Rede Américas Marco Aurélio irão debater sobre como transformar dados em ativos paras as organizações, sendo mediados por Leonardo Gross da Ge Healthcare. Outro participante confirmado na KIS21 é o CMO da Omelete Company, Roberto Fabri que vai palestrar sobre “Gerando Melhores Experiências para o usuário na Era Digital”, junto com o seu par na XP, Guilherme Kolberg.



A abertura do evento terá a participação especial da diretora-superintendente do Magazine Luiza, Luiza Trajano e o encerramento será feito pelo apresentador da TV GLOBO, Luciano Hulk.



Algumas empresas do setor de Saúde que estão no KOLMEYA: GSK Brasil, White Martins, Roche, Pfizer, AstraZeneca, Bradesco Saúde, Abbott, Hospital Sírio Libanês, Fleury, Sabin, Johnson & Johnson, Rede D’O e Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também têm empresas de outros setores, tais como: Grupo Globo, Omelete, BNDES, Totvs, Microsoft, Amazon, Magazine Luiza, Nokia e diversas Startups.