Publicado 13/05/2021 11:28

Niterói - Como escritórios de advocacia podem otimizar tempo, custos, agilizar processos jurídicos com segurança, qualidade e profissionalismo nos mais distantes pontos do Brasil?

As plataformas digitais que ajudam a impulsionar o setor de hotelaria, transporte individual e delivery chegaram aos advogados através do aplicativo Conexão Jurídica, uma plataforma inédita no Brasil, criada pelo escritório Vivacqua Advogados. Com 22 advogados no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Niterói, o escritório já tem mais de mil profissionais registrados entre advogados e empresas.



O idealizador do aplicativo, o advogado Ricardo Vivacqua, explica sobre a dificuldade que era deslocar um advogado até Manaus, ou qualquer outra cidade mais distante do país, para uma audiência. “Muitas vezes, este deslocamento era mais caro que o processo”, afirma.

Para Ricardo Vivacqua é um desafio atender audiências e diligências em todas as regiões do Brasil, pelo tempo gasto, pelos custos que são maiores e pela dificuldade de cumprir todas as etapas do processo. “A maioria dos profissionais correspondentes trabalhava de ponta a ponta do país e a principal reclamação era a inadimplência dos escritórios”, destaca.



A Conexão Jurídica, segundo Ricardo, veio para facilitar, simplificar e otimizar o mercado, funcionando como um catálogo gratuito através do qual é agendado o trabalho e a definição dos honorários, sem atraso. Todo o procedimento não tem custos, a plataforma apenas retém uma taxa irrisória de 1,30 reais quando a transação é finalizada.

Outra vantagem, afirma o advogado, é que a Plataforma gera relatórios gerenciais e financeiros para os escritórios. Quando um escritório informa que está em busca de um advogado correspondente para determinada ação dentro do processo, os advogados que atendem à região recebem uma notificação por e-mail com todas as garantias do serviço.

A Plataforma, afirma Ricardo Vivacqua, é menos trabalhosa, com menos burocracia, e sem inadimplência, pois a partir da custódia do valor negociado, este fica retido na Plataforma entre a negociação do serviço e sua execução.



“O volume de audiências e diligências chega a 80 milhões de processos em tramitação no país, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Como atender todo este universo? É o que estamos fazendo através do aplicativo Conexão Jurídica. Estamos preparados para absorver o alto volume de processos jurídicos em andamento em todo Brasil, conclui.