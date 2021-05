O Dia do Geógrafo é comemorado anualmente em 29 de maio Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou na manhã desta quinta-feira (27) da abertura do seminário “Geografias e Saúde - O Papel e os Desafios do Profissional em Geografia”, promovido pela Universidade Federal Fluminense (UFF). No evento, o prefeito destacou a integração entre a universidade e o poder público em Niterói em busca de soluções para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e para o desenvolvimento sustentável da cidade. Viabilizado por videoconferência, o seminário terá dois dias de debates até esta sexta-feira (28). Geólogos graduados e pós-graduados de várias instituições do país participam do evento que é uma homenagem ao Dia do Geógrafo, comemorado em 29 de maio.

A mediadora da mesa de abertura, professora Rita Montezuma, coordenadora do curso de pós-graduação em geografia da UFF, destacou os vários projetos desenvolvidos pela UFF em parceria com a Prefeitura de Niterói. Ela disse que a prefeitura dialoga muito com a universidade e vem se sobressaindo no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Axel Grael afirmou que a parceria da prefeitura com a UFF teve início bem antes da pandemia e será fundamental na busca de soluções para os desafios econômicos, sociais e tecnológicos impostos pela Covid-19.

“Em 2019 eu era secretário municipal de Planejamento e, junto com o reitor Antonio Claudio da Nóbrega, estruturamos um programa de desenvolvimento de projetos voltados para as prioridades da cidade de Niterói. Fizemos uma parceria e hoje há 78 projetos em elaboração tendo como foco o desenvolvimento para Niterói”, detalhou Axel Grael.

O prefeito ressaltou que a pandemia está provocando uma reestruturação das políticas públicas.

“Antes da pandemia as pessoas vinham deixando locais mais distantes para bairros mais adensados, como a zona sul. Agora, as pessoas estão migrando para os bairros mais afastados, com imóveis maiores. A pandemia mudou a centralidade das cidades. O trabalho em home office, que veio pra ficar, tem impacto nas relações de trabalho e na mobilidade das cidades. Precisamos desenvolver soluções para essa nova realidade e a parceria com a universidade é fundamental para isso”, afirmou o prefeito.

Axel Grael também apresentou as principais medidas adotadas pela prefeitura no enfrentamento à pandemia, como a inauguração do Hospital Oceânico, exclusivo para pacientes com Covid-19, o programa emergencial para atender cerca de 50 mil famílias com auxílio de R$ 500 mensais e programas de apoio a pequenas e médias empresas visando a sobrevivência delas durante a crise econômica e a preservação de empregos.

O prefeito também relatou o esforço para a vacinação da população, que já atingiu 40% dos moradores com a primeira dose, o dobro da média nacional, que está em 20%.

À tarde, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, participa do painel “Saúde e Território no SUS”.