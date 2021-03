Cláudio Castro Andre Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro, irá se reunir neste sábado com representantes dos setores produtivos para discutir sobre um possível fechamento da cidade do Rio em decorrência da propagação do coronavírus e pelo aumento da fila de pacientes à espera de leitos em UTIs.

No dia 3 deste mês, a fila para os leitos de UTI continha 45 pessoas. Hoje, o número cresceu mais de 800%, chegando a 376 na sexta-feira (19).

Ontem, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, Castro teve uma reunião com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e com Axel Grael, prefeito de Niterói , para discutir sobre novas medidas para combater a doença. Paes propôs ampliação das regras de isolamento e menor circulação de pessoas pelas ruas, porém, não houve acordo.

"Não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios. Quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do Estado, como deve ser em um sistema como o SUS. E assim desejamos manter", disse Eduardo em seu perfil oficial no Twitter.

O prefeito ainda informou que na segunda-feira (22) novas medidas serão anunciadas: "Na segunda espero anunciar novas medidas em consonância com o governo do Estado. Na cidade do Rio elas virão. Nosso foco é na ciência e em salvar vidas. Entendemos a complexidade das nossas decisões mas esse é um momento de solidariedade e empatia".

Em nota, o Governo do Estado informou que haverá uma nova rodada de análise de números e de definição das ações de parceria entre Estado e municípios no próximo domingo (21).