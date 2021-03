Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 20:57 | Atualizado 20/03/2021 08:13

Rio - A reunião entre os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael, e o governador em exercício, Cláudio Castro, sobre novas medidas de combate ao coronavírus terminou sem acordo. Durante o encontro, que aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, Eduardo Paes propôs ampliação das regras de isolamento e de menor circulação de pessoas pelas ruas, mas o encontro não avançou.



Após a reunião, Paes usou suas redes sociais para comentar o encontro. "Não dá para se imaginar uma situação crítica na rede pública da cidade sem que o mesmo se repita nos demais municípios. Quero lembrar que todos os nossos leitos são regulados pelo governo do Estado, como deve ser em um sistema como o SUS. E assim desejamos manter", disse.



O prefeito ainda informou que na segunda-feira novas medidas serão anunciadas: "Na segunda espero anunciar novas medidas em consonância com o governo do Estado. Na cidade do Rio elas virão. Nosso foco é na ciência e em salvar vidas. Entendemos a complexidade das nossas decisões mas esse é um momento de solidariedade e empatia".



"A colaboração de todos é fundamental. Temos clareza das vitaminas que todos precisamos para ter saúde. Uma delas é a vitamina da solidariedade e contra o negacionismo aos fatos e o que vem acontecendo em todo o país. Queremos salvar vidas. Essa é a vitamina que nos estimula", finalizou Paes.

Em nota, o Governo do Estado informou que haverá uma nova rodada de análise de números e de definição das ações de parceria entre Estado e municípios no próximo domingo (21).