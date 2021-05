Texto e Direção: Paulo Afonso de Lima Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:01

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói apresenta, hoje (28), 29 e 30 de maio, a peça “O Encontro Espiritual de Léon Denis & Joanna de Ângelis”. O encontro de Léon e Joanna acontece nas esferas celestiais, enquanto que, paralelamente, suas experiências terrenas vão sendo interpretadas e revividas no palco, por meio das várias facetas das encarnações de Joanna e das diferentes épocas da vida pessoal e do campo espiritual de Léon. Um espetáculo de pura emoção! As vendas dos ingressos serão feitas online pelo site da Sympla e e serão seguidos todos os protocolos de segurança.

Publicidade

O encontro de Léon Denis com Joanna de Ângelis, no plano terreno, nunca aconteceu. Léon Denis foi um pensador espírita e um dos continuadores da doutrina após a morte de Kardec. Joanna de Ângelis é um espírito que passou pelas esferas terrestres, através de várias encarnações, uma delas no Brasil. O autor, Paulo Afonso de Lima (que também escreveu o consagrado “Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade”) escolheu essas duas entidades para levar ao público uma mensagem de amor e fé, num acontecimento repleto de emoções e teatralidade. No palco, Rogério Fabiano e Érica Collares dão conta do recado, mostrando versatilidade ao transitar por diferentes personalidades e idades.

Para o autor e diretor, falecido no início do ano passado, o espetáculo é uma divisão de águas dentro do teatro espírita. “O encontro de Léon e Joanna acontece nas esferas celestiais, enquanto que, paralelamente, suas experiências terrenas vão sendo interpretadas e revividas à vista do público, sob os refletores, com ajuda de recursos audiovisuais e produção esmerada. ‘O Encontro de Léon Denis com Joanna de Ângelis’ é sem dúvida um marco na história do teatro espírita no panorama artístico Brasileiro”, apostou o saudoso Paulo Afonso.

Publicidade

Intérprete de Allan Kardec e Chico Xavier, Rogério Fabiano encara um desafio e tanto como León Denis. “É muito emocionante, para mim, viver o Léon Denis, aos 20 anos de idade, depois aos 60, e aos 70 anos e cego. É uma experiência ímpar como ator. Muito comovente ser um homem que foi consolidador da doutrina espírita e apaixonado pela pessoa quer era Allan Kardec. Ainda mais porque, há seis anos, eu já atuo como Kardec nos palcos. É muito fascinante viver esse homem que deu continuidade à obra dele. Kardec codificou a doutrina, e Leon consolidou a doutrina”, diz Rogério.

Para Érica, interpretar Joana de Ângelis virou um aprendizado que levará para sempre. “Viver Joanna de Ângelis é um privilégio único. Um aprendizado a cada personagem estudado e interpretado. Em suas encarnações, Joanna conseguiu cumprir sua missão com uma sabedoria ímpar. Em Joana de Cusa, vive a fé com uma certeza de que nem o próprio filho a faz vacilar; como Clara de Assis, ela vive um amor incondicional por Francisco; como Sóror Juana Inês de lá Cruz, vive uma revolucionária e sua condição de mulher mostra ao mundo que as mulheres têm competência igual ou maior que a dos homens, em pleno século XVII; já no século XIX, vive Sóror Joana Angélica de Jesus, cuja a encarnação no solo brasileiro a faz lutar e defender com unhas e dentes a sua pátria amada Brasil. É emocionante viver essas mulheres tão fortes e especiais para o mundo. Ela passou a ser referência de força, amor e fé na minha vida. Agradeço essa oportunidade que virou um aprendizado de vida. Uma missão especial e deliciosa”, conta Érica, que também atua e produz, ao lado de Rogério Fabiano, as peças “Allan Kardec – Um Olhar para a eternidade”, em turnê pelos teatros de todo o Brasil, e “O Cândido Chico Xavier”.

Publicidade

Ficha técnica:

Publicidade

Elenco: Rogério Fabiano e Érica Collares

Voz em off: Antonio Pina

Publicidade

Figurinos: Érica Collares

Direção de Arte: Guillermo Dalchiele

Publicidade

Texto e Direção: Paulo Afonso de Lima

Publicidade

Sobre os protocolos:

Publicidade

O protocolo de segurança foi elaborado seguindo todas as recomendações da Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Arte de Niterói, em conformidade com o decreto municipal N° 13.804/2020. O compromisso é com o bem-estar e a saúde do público, colaboradores e dos artistas que passam pelo Theatro Municipal de Niterói.

- A entrada e a saída do público é feita por ambas as entradas do espaço, com a fila demarcada, respeitando as medidas de distanciamento social, a fim de evitar aglomerações. As entradas são abertas 15 minutos antes do início do espetáculo e fechadas 15 minutos após o término;

- A temperatura do público é aferida na entrada e, caso esta temperatura esteja acima de 37,2°C, a pessoa não pode entrar no teatro;

- Todas as dependências têm a sinalização de dispensadores e borrifadores com álcool 70 e tapetes de higienização;

- O acesso ao espaço apenas acontecerá mediante o cumprimento das normas de segurança indicadas nos cartazes e banners;

- É obrigatório o uso de máscaras pelo público durante todo o tempo de

permanência nas dependências do teatro;

- A capacidade de ocupação do espaço está reduzida a 30% da capacidade máxima;

- Os assentos das cadeiras estão isolados para que haja o distanciamento de 2 metros entre cada espectador;

- No foyer, a presença está limitada a 04 pessoas.

Publicidade

SERVIÇO

Publicidade

“O Encontro Espiritual de Léon Denis & Joanna de Ângelis”

Datas: 28 a 30 de maio

Publicidade

Horário: sexta e sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Publicidade

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 Centro – Niterói, RJ

Duração: 60 min

Publicidade

Classificação Etária: Livre

Ingresso: R$ 60,00 (vendas somente online através do link http://bileto.sympla.com.br/event/67780/d/99170/s/555404