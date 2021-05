Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 16:06

Um dos principais espaços culturais do Rio de Janeiro, o Teatro Imperator, no Méier, bairro que ficou conhecido nacionalmente através do humorista Paulo Gustavo, vai ganhar o nome do artista. A iniciativa é do vereador Rafael Aloísio Freitas (Cidadania), cuja base eleitoral fica na região do Grande Méier, e apresentou nesta quarta-feira o projeto de lei com a ideia na Câmara dos Vereadores.