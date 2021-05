Rua Coronel Moreira César, em Niterói Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 07/05/2021 15:45 | Atualizado 07/05/2021 15:48

Rio - A cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, abriu uma consulta pública, na última quarta-feira (5), para os moradores decidirem se querem dar o nome do ator Paulo Gustavo à atual Rua Coronel Moreira César, em Icaraí , na zona nobre do município. Mais de 30,6 mil pessoas já participaram da votação, que segue aberta até este sábado (8), às 19h. A maioria dos moradores é a favor da mudança do nome da via, mas também acham que o nome do cinema Icaraí deveria ser uma homenagem ao humorista.

"Acho importante revisar a história, principalmente agora, e é um ato muito simbólico trocar o nome de um 'corta-cabeças', uma pessoa com a trajetória marcada pela violência contra a população, pelo nome de alguém que nasceu e cresceu aqui e fez o país inteiro rir, além de lutar pelas melhores causas. Apesar disso, acho triste como que daqui a poucas gerações esse significado vai se diluindo e as pessoas nem computam mais quem é aquela pessoa. Mas acho que para o momento de agora é um gesto bonito e eu sou a favor", disse Larissa Lopes, de 22 anos, moradora de Icaraí.

A estudante de engenharia e atriz ainda acredita que a profissão do Paulo Gustavo deveria vir antes do nome, para as pessoas lembrarem a sua história e valorizarem o artista.

"Niterói tem tido uma atitude maior de valorização da arte, então acho legal ter 'Ator' no nome de uma rua badalada de Icaraí, porque é uma mensagem de valorização de arte que fica permanente, mesmo se a memória da cidade e da pessoa for se perdendo com as gerações".

Para Luiza Apolinário, de 22 anos, frequentadora da atual Rua Coronel Moreira César, o mais importante é mudar o nome de ruas que remetem à ditadores militares.

"Acho importante revisar essas ruas que são problemáticas, só que acho difícil fazer isso, às vezes, aleatoriamente, sabe? Porque as pessoas têm muita memória atrelada ao nome da rua. Tipo, Rua Paulo Gustavo não remete a nada. Então, as pessoas podem ter essa resistência. Eu acho que, como já era importante mudar o nome de várias outras ruas, quando você tem um motivo mais concreto e que agrada toda a cidade, ajuda", afirmou.

Alguns comerciantes da rua em Icaraí, conhecida pelas lojas e serviços de luxo, teriam se manifestado contra a mudança do nome. Mas, segundo a cabeleireira do salão RK Studio, na Rua Coronel Moreira César, Kathilyn Pacheco, o novo nome da via não deve afetar o comércio.

"Em relação ao comércio, acho que não vai fazer muita diferença. Em relação à homenagem, eu acho legal. Preferia até que fosse o cinema. Seria uma homenagem muito mais a ver com ele", disse.



Após a publicação da consulta pública, alguns moradores do município se manifestaram nas redes sociais pedindo a mudança do nome do cinema Icaraí em homenagem ao comediante. O vereador do PSOL, Professor Tulio, protocolou duas indicações legislativas propondo uma estátua do ator e um novo nome para o cinema.

Além disso, a vereadora Walkíria sugere a troca do nome da Rua Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo. Nós apoiamos integralmente a iniciativa. — Professor Tulio (@proftulionit) May 5, 2021

Paulo Gustavo foi nascido e criado em Niterói e era morador de Icaraí. No primeiro filme da trilogia 'Minha mãe é uma peça', em 2013, o ator chegou a gravar cenas no bairro, como no Campo de São Bento e na Praia de Icaraí, próximos à Rua Coronel Moreira César.

O comediante morreu, na última terça-feira (4), após mais de um mês internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio, devido à complicações da covid-19.

Homenagem no Méier

A Câmara de Vereadores do Rio está estudando mudar o nome do Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira, no Méier, Zona Norte do Rio, para Teatro Paulo Gustavo. O projeto de lei foi protocolado pelo vereador Rafael Aloísio Freitas (Cidadania), nesta quarta-feira (5), e deve ser votado na próxima semana. A iniciativa deve ser aprovada já que outros parlamentares pediram coautoria do projeto.

O bairro onde fica o Imperator ficou nacionalmente conhecido por ser retratado nas obras do artista, como o programa televisivo que virou filme, “Vai que Cola”. Paulo Gustavo interpretava o malandro Valdomiro Lacerda, ex-morador do Leblon que passa a morar em uma pensão no Méier ao fugir da polícia.

A Associação de Moradores do Méier se manifestou nas redes sociais sobre a mudança do nome do teatro. "A AMME lamenta a morte pela covid-19 do ator Paulo Gustavo. Humorista que teve uma trajetória de sucesso em sua carreira. Entretanto, nossa entidade posiciona-se a favor que o Teatro tenha o nome de alguém que viveu, morou e divulgou a nossa região de forma positiva".

Para a moradora há 40 anos do bairro, Adriana Rangel Victorino, de 50 anos, não há necessidade de homenagear o ator no Méier. "Acho que não tem nada a ver tirar o nome do João Nogueira que é cria do Méier. Acho que a homenagem ao Paulo Gustavo já vai ser feita em Niterói."

A estudante e moradora do Méier, Daniela Cardoso, de 22 anos, concorda com a Adriana. "Acho muito mais legal se for algo em Niterói e tal. Se fosse pra virar teatro Fátima Bernardes, Teatro Adriana Esteves tudo bem, porque elas vieram daqui. Ele só usou o bairro na série e tirando que conheço gente aqui do Méier que não gostava da forma como era retratado e tal. Eu adorava", disse.

Paulo Gustavo no Leblon

A estação do metrô do Jardim de Alah, que fica no Leblon, Zona Sul do Rio, poderá ser rebatizada para levar o nome de Paulo Gustavo. A homenagem ao ator é uma iniciativa do deputado Sérgio Fernandes (PDT), que apresentou projeto de lei 4120/2021, nesta sexta-feira (7) para ser analisado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A estação passaria a se chamar "Jardim de Alah - Paulo Gustavo".

"Foi um dos personagens mais icônicos da carreira do Paulo Gustavo, que fez do Méier um dos bairros mais conhecidos no Brasil. A escolha da estação Jardim de Alah, no Leblon, é uma forma de homenagear - através da história de um dos seus personagens de grande sucesso - o grande ator e humorista Paulo Gustavo, que trouxe muito mais que sorrisos para as pessoas que acompanharam seu trabalho", justifica Sérgio Fernandes.

A proposta passará pelas comissões temáticas da Alerj, como Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Transportes e de Constituição e Justiça. Depois, será votada em plenário. Caso aprovada, será encaminhada para sanção do governador Cláudio Castro (PSC).

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes