'Rir é um ato de resistência': placa metálica lembra frase declarada por Paulo Gustavo em participação especial do fim de ano da Globo Bruno Eduardo Alves/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 08:07 | Atualizado 22/05/2021 08:08

Rio - Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19, recebeu mais uma homenagem na cidade onde nasceu e viveu. Depois de ter virado nome de uma das principais ruas de Niterói , agora o artista é lembrado também na parede da padaria Beira-Mar, que era muito querida pelo artista e fica no mesmo endereço, a antiga Rua Coronel Moreira César, no bairro Icaraí. O prefeito Axel Grael participou da instalação da placa, nesta sexta-feira, e destacou a admiração e respeito do município pelo ator, que fazia questão de enaltecer Niterói em sua trajetória na TV, no cinema e no teatro.

"Essa placa integra um conjunto de homenagens que Niterói está fazendo a Paulo Gustavo. Com apoio popular, uma das mais importantes ruas da cidade agora leva seu nome, estamos preparando um circuito cultural e uma estátua no Campo de São Bento. A perda dessa figura tão querida da nossa cidade ainda é muito dolorida, principalmente por ter sido uma partida tão precoce. Nossa cidade tem a tradição de nutrir muito carinho e orgulho por seus filhos, e essa placa, nesse local tão simbólico para o Paulo, sintetiza nossa gratidão pela imagem que ele levou de Niterói para o mundo", disse Grael.

A homenagem na placa metálica é a continuidade de uma iniciativa antiga de Niterói, de contar histórias de personalidades que marcaram a história da cidade. Quem fazia o trabalho de produzir as biografias para as placas de ruas era o historiador e jornalista Emmanuel de Macedo Soares. A placa em homenagem a Paulo Gustavo foi feita pelo jornalista Marcelo de Macedo Soares, filho de Emmanuel. A capital da França, Paris, também tem a tradição de colocar placas em suas ruas, contando a história de ilustres parisienses.



"É um privilégio estar prestando essa homenagem ao Paulo Gustavo e poder colocar em palavras o sentimento de tantos niteroienses por esse artista tão querido, que nos deixou tão precocemente. Para mim, particularmente, é uma emoção grande e dupla, porque meu pai, Emmanuel Macedo Soares, era historiador e as placas que estão nas ruas das cidade, com as biografias com nome das pessoas, foram feitas por ele, há quase 30 anos. Só posso agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade de participar desse presente para a cidade", disse Marcelo de Macedo Soares.