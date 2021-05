A cidade também prepara circuito cultural e estátua em homenagem ao artista no Campo de São Bento Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 23:52 | Atualizado 20/05/2021 08:10

Niterói - A Prefeitura de Niterói instalou, nesta quarta-feira (19), as 46 placas da Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. A via, uma das mais importantes da Zona Sul da cidade, deixou de levar o nome do coronel Moreira César e passa a homenagear o artista niteroiense. A mudança no nome da rua foi aprovada por 90% dos niteroienses em consulta pública com mais de 34 mil participantes e teve mensagem executiva do prefeito Axel Grael aprovada pela Câmara de Vereadores. Na última sexta-feira (13), o projeto de lei sobre a alteração do nome foi sancionado. A cidade também prepara circuito cultural e estátua em homenagem ao artista no Campo de São Bento.