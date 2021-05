Poliana Abritta e o pai Reprodução do Instagram

Publicado 16/05/2021 18:54 | Atualizado 16/05/2021 18:55

A jornalista Poliana Abritta lamentou, neste domingo, a morte de seu pai, José Martins Ferreira, que faleceu na última quarta-feira, vítima de um câncer. Ele lutava contra a leucemia e se despediu da família poucos dias depois de completar 76 anos. Nas redes sociais, a apresentadora do "Fantástico", da Globo, recebeu o carinho de amigos e fãs.

"A dor mais doída, a despedida mais sofrida. Ai, meu paizinho. Leva todo o nosso amor. Depois de alguns dias internado, a barba branca cresceu, e eu brinquei: 'deixa, pai, está parecendo o Sean Connery. Mas o Sean não tinha aqueles olhos verdes", escreveu ela.

O depoimento emocionado tocou internautas. "Ele fez 76 anos no último domingo, Dia das Mães. E eu me peguei chamando ele de filho. O ciclo se fechando. Mas a força dominante do Pai, com 'p' maiúsculo, nunca saiu do lugar. Guerreiro, não desistiu. Dizia que aquela doença não lhe pertencia. E não pertencia mesmo, pai", acrescentou. "Ai, meu paizinho. Leva todo o nosso amor. É nele que a gente confia para que essa dor diminua e nossa força aumenta, a cada dia. E mais uma vez o meu muito obrigada a todos os médicos, enfermeiros e toda a equipe de profissionais de saúde que estiveram com a gente nessa jornada", arrematou.

