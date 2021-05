"O amor e o desejo são as asas do espírito das grandes façanhas". – Goethe. Jeovanni Alcântara e a amada, Luna Labelle Imagem Arquivo

Por Luciana Guimarães

Publicado 28/05/2021

Niterói - “Cada coração canta uma canção incompleta, até que outro coração sussurre de volta. Ao toque de um amante, todos tornam-se poetas.”, Platão já sentenciava.



É um verdadeiro desafio para a maioria expressar apenas com palavras um sentimento tão profundo como amor. Se é uma delícia ouvir entoados os mais melosos versos de amor, imagine se deparar com atitudes que comprovem a importância daquela relação e que provoquem os mais profundos suspiros.

Dançaria tango no teto? Limparia os trilhos do metrô? Quem nunca pensou em fazer ou melhor ainda, em receber, uma loucura de amor? Ficar horas da estrada para ver o amado, matar a saudade pelo telefone e fazer muitos planos. Tem niteroiense que gosta de uma surpresa e faz de tudo para ficar perto do amor de vida!



A niteroiense Mariana da Hora, 37 anos, de 15 em 15 dias pega três horas de estrada para encontrar o namorado, o veterinário Maurício Correia, 40 anos, que está morando em Valença. A saudade é tanta que vale de tudo para o encontro, nem que seja para ficar apenas 7 horas perto da sua alma gêmea. Ela foi de ônibus para a outra cidade e chegou lá às 21h e pegou o ônibus de volta às 4h da manhã. “Acho que quando a gente ama vale tudo. Eu faria de novo essa loucura de amor. Já fiz surpresa também e ele não sabia que eu estava indo para lá e avisei quando cheguei na rodoviária. É tão difícil arrumar a pessoa certa e quando a gente encontra a gente não pode deixar escapar”, brincou.



E para minimizar essa distância a administradora usa o celular para as conversas. “O celular ajuda na comunicação e a gente sempre faz chamadas normais e de vídeo. Vale tudo quando a gente ama e a gente faz muitos planos juntos. Quando estou na estrada indo para encontrar ele é um momento de pensamentos e reflexões, além de muitos planos é claro”, contou.



E foi justamente na estrada que o ex-militar paraquedista Jeovanni Alcântara realizou uma loucura de amor para a sua esposa, a cantora Luna Labelle. Ele seguiu do Rio de Janeiro até São Paulo, aproximadamente 428 km, para entregar, em mãos, o trabalho musical da sua parceira de vida para o produtor Rick Bonadio. Ele saiu no último dia 24 e chegou hoje, dia 28. Ousado, Jeovanni já fez outras loucuras para promover a cantora, como investir todo o dinheiro da festa de casamento para gravar um vídeo clip além de ter conseguido a participação dela num programa de TV, em 2019. “Ela tem muito talento e eu, a audácia e a certeza que tudo vai dar certo”, afirma.

Curiosidades da data:

Enquanto os Estados Unidos e a Europa comemoram o chamado "Valentine's Day" (ou Dia de São Valentim), em 14 de fevereiro, por aqui, o feriado do romance é celebrado em 12 de junho desde 1948.



E o motivo é teve um porquê bem comercial.



A ideia de estabelecer a comemoração veio do publicitário João Doria, pai do governador de São Paulo João Doria Jr. Dono da agência Standart Propaganda, ele foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que sempre eram muito fracas.

Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria instituiu outra data para trocar presentes no ano: o Dia dos Namorados. Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas. O dia 12 foi escolhido por ser véspera da celebração de Santo Antônio, que já era famoso no Brasil por ser o santo casamenteiro.

Unindo, então, o útil ao agradável, Doria criou a primeira propaganda que instituiria a data no país.



"Não é só com beijos que se prova o amor!", dizia um slogan do primeiro Dia dos Namorados brasileiro. "Não se esqueçam: amor com amor se paga", afirmava outro. A propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época.

Atualmente, o Dia dos Namorados já é a terceira melhor data para o comércio no país - atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. A média do faturamento do dia romântico já chega perto de R$ 1,5 bilhão.