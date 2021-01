Gabi Martins e Tierry reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 21:57 | Atualizado 01/01/2021 21:57

Rio - Em Fernando de Noronha, Gabi Martins resolveu brincar com os internautas ao publicar algumas imagens com Tierry no Instagram, nesta sexta-feira. Nas fotos, ele aparece ajoelhado, como se fosse pedir a mão da cantora.

"Eu disse sim... pro convite de espetinho com farofa na esquina! Me chama de RITA que eu te chamo de NENÉM", escreveu ela na legenda das fotos.

O casal assumiu o namoro no fim deste mês.