Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 16:40 | Atualizado 27/01/2021 16:42

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi detido após invadir um reboque da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), agredir o motorista, derrubar uma kombi que estava sendo rebocada e atingir diversos carros estacionados na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira.

Segundo a Seop, o homem subiu pela carroceria do veículo e foi até a janela da cabine, onde agrediu o motorista, fazendo com que o reboque atingisse carros estacionados no local. A ação aconteceu após a remoção do veículo, que estava estacionado irregularmente na Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes. O homem foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Publicidade

Nas redes sociais, internautas registraram o momento do acidente. Confira: