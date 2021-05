Búzios sediará na Praia do Canto o Circuito Ironva'a de Canoas Havaianas Imagens de internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 20:19

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realizará no dia 12 de junho o Circuito 'Iron VA’A' de Canoas Havaianas na Praia do Canto, no Centro da cidade. Serão 31 km de percurso, entre Búzios e a Praia do Pontal em Arraial do Cabo, podendo ter um plano B, onde os remadores farão o circuito na península Buziana.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Lazer e do Esporte. Segundo informações, serão ao todo, 52 equipes de vários estados estão inscritas, incluindo os atletas da região dos lagos. A largada está prevista para às 8h. A Chegada será no mar, passando ao lado do barco dos juízes.

Publicidade

As cinco (5) primeiras equipes de cada categoria, serão premiadas com medalhas, sendo elas: OC6, para seis remadores (Masculino e Feminino Open, Masculino e Feminino Máster, Masculino e Feminino Super Máster e Mista); V6 Open; Va’a V3, para três remadores (Masculino, Feminino e Mista).

Cada equipe é responsável por sua canoa, não havendo em momento algum envolvimento da organização.

Equipamento Obrigatório:

Publicidade

As equipes deverão portar os seguintes materiais: colete com apito vestido no corpo, remo extra na canoa, telefone com os números da organização e protegido por embalagem estanque, balde e recipientes para esgotar a canoa e borrachas extras. Cada grupo será responsável por sua hidratação e alimentação durante a prova.