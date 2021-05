Fotos! Bolsonaro participa de 'motociata' organizada por apoiadores

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), participou da "motociata" organizada por apoiadores na manhã deste domingo. No evento, Bolsonaro criticou as medidas de isolamento social promovidas por governantes durante discurso para os que compareceram ao evento . A "motociata", como foi chamada nas redes sociais, começou por volta das 8h da manhã e terminou no Monumento dos Pracinhas, local onde ocorreu o discurso do presidente, pouco antes das 12h.