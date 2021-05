Foragido da justiça é preso no bairro de Manguinhos em Búzios por agentes da Guarda Guarda Municipal

Por Juarez Volotão

Publicado 24/05/2021 07:13

Búzios - Agentes da Guarda Municipal de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro prenderam neste fim de semana um homem foragido da justiça com mandado de prisão no bairro de Manguinhos.

Segundo a Guarda, a equipe estava baseada num determinado local de Manguinhos quando um motociclista se mostrou nervoso com a presença dos agentes que observando o nervosismo do elemento o abordaram, solicitando os seus documentos e os da moto para averiguação.

Publicidade

Após verificarem a CNH e os documentos da moto em situação regular, os agentes fizeram uma busca no Sinesp Cidadão. No aplicativo localizaram um mandado de prisão em nome do indivíduo.

Na delegacia foi confirmada ordem de prisão por tráfico de drogas e o acusado ficou preso.