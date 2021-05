Preso braço direito do miliciano ECKO Foto: PMERJ

Publicado 24/05/2021 11:44

Itaboraí - Sete homens acusados de pertencerem a uma milícia que atua no Bairro Visconde de Itaboraí. Policiais do 35º BPM efetuaram a prisão dos elementos. Entre eles estava o braço direito do miliciano Ecko.

Através do Disk denúncia, a polícia conseguiu chegar até os criminosos e prender os mesmos. Após um certo tático, os policiais conseguiram encurralar os elementos até a captura. Com os criminosos foram apreendidas três pistolas, uma submetralhadora, um revolver calibre 39 e duas granadas. Dois veículos que estavam em poder dos criminosos que eram utilizados para fazer cobrança na região também foram apreendidos.

Dentro do imóvel em que os criminosos foram localizados, foram encontradas diversas fichas de cobrança em que moradores eram obrigados a pagar.

Segundo a polícia, todos os elementos presos possuem uma extensa ficha criminal.