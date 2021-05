Vacinação dos profissionais da educação infantil de Itaboraí Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 00:21

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí iniciará a vacinação dos profissionais de Educação contra a Covid-19, nesta quinta-feira e sexta-feira (27 e 28/05). Neste primeiro momento poderão se vacinar os professores e profissionais de apoio da rede pública e privada que atuam na Educação Infantil da cidade.

Para garantir a primeira dose do imunizante, basta apresentar uma declaração da instituição de ensino que comprove o vínculo trabalhista com a Educação Infantil (creche e pré-escola) de Itaboraí, CPF (ou cartão do SUS) e documento de identificação.



A campanha de vacinação para esse grupo prioritário ocorrerá em dois locais: na UBS Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Manilha. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, o início do calendário prioritário para profissionais da Educação será importante para garantir um retorno mais seguro das aulas presenciais em Itaboraí.



“Nós entendemos a importância dos profissionais de Educação e por isso vamos garantir a inclusão desses servidores nos grupos prioritários para a vacinação. As doses serão garantidas e vamos trabalhar em parceria com a secretaria de Educação para assegurar a imunização. A iniciativa é um reconhecimento ao esforço dos professores para manter o ensino e o ano letivo em dia, mesmo durante a pandemia”, afirmou Sandro Ronquetti.



O calendário de Itaboraí desta quinta-feira (27/05) e sexta-feira (28/05) — professores da Educação Infantil da rede privada ou pública de Itaboraí



A vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades continua ocorrendo. Elas devem continuar a procurar as seguintes unidades: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. Bastam ter mais de 18 anos para serem vacinadas.



Os documentos necessários para vacinação são (original e cópia):



– Documento de identificação com foto;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

– Comprovante de residência;

– Comprovante de trabalho em instituição de ensino de Itaboraí (para professores)

– Declaração de nascimento da criança ou certidão (para puérperas – até 45 dias após o parto);

– Assinatura do termo de consentimento para vacinação (para gestantes e puérperas).



Locais de vacinação



O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.