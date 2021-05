Município recebe doses da vacina da Pfizer e avança na vacinação ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:52 | Atualizado 24/05/2021 16:52

Itaboraí - Com a chegada da primeira remessa de vacinas da Pfizer, o município de Itaboraí continua avançando o calendário de vacinação contra Covid-19 para atender novas faixas etárias com comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), o cronograma foi ampliado para esta terça-feira (25/05) e quarta-feira (26/05), chegando a pessoas com idades a partir de 25 anos.

Cabe ressaltar que agora, na Fase 2 do Plano Nacional de Imunizações (PNI), o requisito idade deverá ser acompanhado pelo requisito comorbidade. No site da Prefeitura de Itaboraí está disponível informativo com a classificação das comorbidades. Recentemente, o Ministério da Saúde incluiu na lista de prioridades pessoas com doenças neurológicas crônicas.

Publicidade

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, o objetivo é conseguir finalizar a vacinação do grupo prioritário o mais rápido possível, para que uma nova estratégia seja traçada para atingir o restante da população itaboraiense.

“Até o momento, estamos conseguindo avançar rapidamente as idades do grupo prioritário com segurança e responsabilidade. Precisamos garantir que todos que receberam a primeira dose das vacinas, recebam também a segunda”, reforçou o superintendente.

Publicidade

O calendário de Itaboraí fica assim:

Segunda-feira (24/05) — a partir de 35 anos com comorbidade ou deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Terça-feira (25/05) — a partir de 30 anos com comorbidade ou deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Quarta-feira (26/05) — a partir de 25 anos com comorbidade ou deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Publicidade

Seguindo a nova orientação do Ministério da Saúde, pessoas com síndrome de Down e também com doença renal crônica, que fazem diálise, não precisam acompanhar o calendário de faixa etária, podendo ir em um dos 16 polos estratégicos, em todas as datas, para serem imunizadas. Bastam ter mais de 18 anos para serem vacinadas.

Já as gestantes e puérperas com comorbidades, também incluídas na prioridade, devem procurar as seguintes unidades: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha.

Publicidade

Os documentos necessários para vacinação são (original e cópia):

– Documento de identificação com foto;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

– Comprovante de residência;

– Laudos, receitas, relatório médico ou prescrição médica (com validade de 12 meses);

– Declaração de nascimento da criança ou certidão (para puérperas – até 45 dias após o parto);

– Assinatura do termo de consentimento para vacinação (para gestantes e puérperas).

Publicidade

Locais de vacinação:

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h às 15h.