Publicado 27/05/2021 12:18 | Atualizado 27/05/2021 12:19

Maricá - No dia de hoje, (quinta-feira 27/05) a concessionária de Energia Elétrica a ENEL abriu as portas para negociação de débitos para os consumidores residenciais e rurais com contas atrasadas a mais de 90 dias, os mesmos poderão se inscrever para o mutirão de negociação de dívidas promovido pelo Procon Estadual do Rio de Janeiro.

Todas as negociações serão realizadas online, para evitar aglomerações por conta do Covid-19, também por conta da pandemia os consumidores com atraso superior a 90 dias não tem o serviço de iluminação cortados por falta de pagamento.

As contas poderão ser negociadas e poderão ser pagas sem entrada, multa e juros, dependendo do caso, em até 24 vezes. Para participar do mutirão de negociação, é só preencher o formulário no link abaixo:



https://forms.gle/ogiLT5BpE4wPoJfC6 .



A Enel atende 2,7 milhões de consumidores, cobrindo 73% do território do estado do Rio de Janeiro. Qualquer cliente consumidor dentro dos 66 municípios do estado do Rio de Janeiro em que a empresa atua poderão participar do mutirão e negociar suas dívidas.

As negociações online serão realizadas do dia 04 de junho até o dia 18 de junho.



Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, disse que: “No mutirão, o consumidor vai conseguir negociar de uma forma diferenciada, mais vantajosa e com condições exclusivas. Sabemos que muitas pessoas estão passando por momentos delicados, provocados pela pandemia, esta é uma excelente oportunidade para fazer um acordo e quitar os débitos com a Enel”.