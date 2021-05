Drogas apreendidas na ação policial Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:27

Itaboraí - Foi preso nessa manhã, um homem acusado de praticar tráfico de drogas em Itaboraí, no Bairro Ampliação. Policiais do GAT receberam a denúncia de que um foragido da justiça estaria vendendo drogas na Rua João Feliciano Costa. No local, policiais avistaram um elemento pulando o muro uma residência.

Ao ser seguido e capturado, no quintal de seu vizinho, a PM ainda encontrou uma grande quantidade de drogas que estariam sendo comercializadas pelo criminoso. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Neves no 73º DP e foi autuado por tráfico de drogas.