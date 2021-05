O seminário contará com especialistas que ensinarão as mulheres a se defenderem e identificarem os agressores Divulgação

Publicado 26/05/2021 10:48

Itaboraí - A Faculdade Faces de Itaboraí realizará um Webinário sobre o Ciclo da Violência contra a mulher nesta quinta-feira (26/05).

O evento será on-line e contará com participações de especialista no assunto como Delegadas de Polícia, um Advogado e o Diretor do Instituto Cooperar. O tema abordará os tipos de agressões que as mulheres podem estar sofrendo, como psicológica ou física. O evento, será transmitido on-line a partir das 20h e discutirá como identificar esses tipos de agressões.

Além do Diretor de Programas e Projetos Especiais - Degase - Departamento Geral de Ações Socieducativas do RJ, Diretor Geral da FACES e Presidente do Instituto Cooperar Brasil e Wosi&T, Helvio Costa, o evento também contará com as participações da Delegada de Polícia de São Paulo, especialista na prevenção e combate à violência de gênero, Renata Cruppi, da Diretora do DGPAM (Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher) e Delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Sandra Ornellas e do Advogado, Deputado Federal Constituinte e Presidente Nacional da Democracia Cristã, José Eymael.

"- Todos os problemas que afetam a sociedade precisam ser discutidos e a violência contra a mulher é uma delas. Muitos indivíduos sofrem violência de todas àsformas e às vezes nem percebem ou possuem receio de denunciar. O objetivo deste webinário é ajudar pessoas como essas a tomarem coragem e também a identificar esses atos -" revelou o Diretor Helvio.

Os interessados em acompanhar o evento online devem se inscrever através do número (21) 97021-7577 e garantir a sua vaga. O link será disponibilizado no dia do evento.