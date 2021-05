35ºBPM Foto: Arquivo Mais

24/05/2021

Itaboraí - Visconde de Itaboraí e Visconde de Caxias serão ocupados pela PM nos próximos dias devido as ações dos Policiais do 35º BPM que prenderam 7 elementos da milícia atuante na região. A Polícia Militar ainda não informou se a ocupação acontecerá com unidades subordinadas como o COE, BAC, BPChq ou BOPE.

Segundo a PM, um dos presos na ação de sexta-feira é conhecido como 2N, o braço direito do miliciano Ecko, chefe das milícias que atuam na Zona Oeste.